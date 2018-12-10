شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة في مهرجان مصر المستقبل بجامعة حلوان.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة حلوان مهرجان رياضي بعنوا "مصر المستقبل" تحت رعاية وحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضية المهرجان يبدأ بمارثون للطلاب من أمام شعار الجامعة بعد غد الأربعاء ثم مارثون لأعضاء هيئة التدريس والعاملين ثم طابور عرض موسيقي وعسكرى، يليه عرض فني لفريق كلية التربية الموسيقية ثم تسليم الجوائز للفائزين، ثم مباراة كرة قدم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، ثم ندوة رياضية.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة في مهرجان مصر المستقبل بجامعة حلوان.. الأربعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .