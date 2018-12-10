أخبار مصر | شومان: حينما تتحدث هيئة كبار العلماء فرأيها حاسمًا فاصلًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شومان: حينما تتحدث هيئة كبار العلماء فرأيها حاسمًا فاصلًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الملتقيات الفكرية التي يعقدها الأزهر ستكون بصفة دورية لمناقشة القضايا التي تحتاج لرأي الدين، وخاصة القضايا التي تقلق الشباب، والتي تتزايد الآراء فيها بسبب دخول غير المتخصصين مجال الفتوى وهم من غير المؤهلين وأضروا بالمجتمعات.

وأضاف في كلمته بملتقى هيئة كبار العلماء بعنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير" بجامعة الأزهر، اليوم، أنه حين تتحدث الهيئة فإن رأيها يكون فاصلًا وحاسمًا، لافتًا إلى أن هذه الجلسات ستُنشر للجميع حتى يعم النفع العام لها، وأن الأحكام الثابتة قليلة، وهناك أمور فرعية تتعدد فيها النصوص والآراء، وما يحسمها هو قطعية الدلالة أو ظنيتها وبالتالي تقوم هيئة كبار العلماء بإيضاح ذلك.