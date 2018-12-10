أخبار مصر | نصر فريد واصل: التجديد في الفكر من الواجبات التي كلف الله بها العلماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصر فريد واصل: التجديد في الفكر من الواجبات التي كلف الله بها العلماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن أركان الإيمان الستة، وأركان الإسلام الخمسة، والمعلوم من الدين بالضرورة ومقاصد الشريعة ثوابت لا تتغير فى أى زمان أو مكان، مشددا على أن هناك نصوص قابلة للاجتهاد وأخرى لا اجتهاد فيها.

وأوضح واصل، خلال كلمته فى فعاليات ملتقى هيئة كبار العلماء، تحت عنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير"،التجديد فى الفكر الإسلامى من الواجبات والمهمات التى كلف الله بها العلماء لنشر التسامح والموعظة الحسنة، فالتجديد ورد فى العديد من النصوص التشريعية، وباب الاجتهاد والتجديد الفكرى مفتوح على مصراعيه لكل من يريد العمل مخلصا، وأن الشريعة تنظم العقيدة والأخلاق والفقه ينظم المعاملات وما يتعلق بالحقوق والواجبات لأن الفقه هو العلم بالأحكام.

وتابع أن ثوابت القرآن دلت على الخير كله للعباد والبلاد، ومن الثوابت ما يدعو إلى حفظ النفس والتملك وسنن النبى، وأن وحدة الأمة والعقيدة والإيمان أمور مرتبطة وثابته ولا تنفصل، وفى نفس الوقت الاجتهاد واجب شرعى ومجتمعى لمواكبة العصر ومستجدات الواقع، شريطة أن تكون الأحكام قابلة للاجتهاد.