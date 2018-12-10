أخبار مصر | رئيس الوزراء يفتتح المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يفتتح المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وتستضيف القاهرة المؤتمر خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

ويعد المعرض الأول من نوعه في أفريقيا حيث يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة في التجارة الإقليمية، والسعي إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج، كما يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرصاً لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية حيث من المخطط إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة في المعرض.

ويركز المعرض على عدد من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس.

