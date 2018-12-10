شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: حريصون على التعاون مع جامبيا في تطوير البنية التحتية وبناء القدرات والتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع جامبيا في مختلف المجالات، لا سيما تطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم الفني، وبناء القدرات والتدريب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الرئيس الجامبي آداما بارو، بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بجامبيا.

ومن جانبه، أشاد الرئيس بارو، بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مؤكداً حرصه على المشاركة في منتدى «أفريقيا 2018» والذي أصبح إحدى العلامات الهامة على الساحة الاستثمارية الأفريقية، مع التنويه بوجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات، ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة.

السيسي يلتقي الرئيس الجامبي آداما بارو، بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة

وأضاف المتحدث، أن الرئيسين استعرضا المستجدات على الساحة الجامبية، حيث أبدى الرئيس السيسي ترحيب مصر بالتطورات السياسية التي تشهدها جامبيا في ظل قيادة الرئيس آداما بارو، مؤكداً استعداد مصر لدعم جامبيا في مختلف المحافل القارية والدولية في إطار الحرص الذي توليه لإرساء دعائم الاستقرار والأمن، وتعزيز مسار التنمية في (بانجول ) منذ فوز الرئيس «بارو» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى استعراض تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية «المرتقبة» للاتحاد الأفريقي خلال العام القادم «2019» .