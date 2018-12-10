شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يشارك ذوي الإعاقة الاحتفال بيومهم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، عضو المجلس القومي للمرأة، مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، بحرص الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مشاركته الشخصية ومشاركة البرلمان الأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة في الاحتفال بيومهم العالمى، معربة عن سعادتها بحرص قيادات رفيعة بالمجلس القومي للمرأة على المشاركة في الاحتفالية أيضا.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة هبة هجرس بفعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تم تنظيمها، أمس الأحد، بمبنى البرلمان بدعوة من النائبتين الدكتورة هبة هجرس والنائبة جليلة عثمان.

وأوضحت «هجرس» أن مجلس النواب وقومى المرأة ضربا مثلين جيدين في دعم حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وجموع أبناء هذه الشريحة وأن استجابة قيادات القومي للمرأة وعضوات الفروع على مقعد الإعاقة لمشاركة البرلمان الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة تعكس النموذج المتكامل الذي قدمه المجلس القومي للمرأة في دمج المرأة ذات الإعاقة داخل هيكله التنظيمى وعلى سلم أوليات عمل مجلس إدارته ولجانه وفروعه بالمحافظات، موضحة أهمية دعوة كل الهيئات والجهات في مصر للسير على نفس نهج القومي للمرأة في دمج وتمكين النساء والفتيات وكل الأشخاص ذوى الإعاقة سياسيا واقتصاديا وفى كل المجالات.

من جانبه، حرص الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على مشاركة الزوار الصور التذكارية والترحيب بهم بنفسه، مؤكدا في كلمة له داخل الجلسة العامة للبرلمان أن دعوة قيادات نسائية وأشخاص ذوى إعاقة لزيارة البرلمان احتفالا من البرلمان باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة يأتى في إطار مساندة المجلس ودعمه الكامل لحقوق أبناء هذه الشريحة واستمرارا للخطوات الرائدة التي خطها المجلس في إقرار هذه الحقوق والتى من أهمها إقرار المجلس لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل عام من الآن.

يذكر أن فعاليات احتفال البرلمان باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة شارك فيها عدد كبير من قيادات المجلس القومي للمرأة من بينهم أعضاء مجلس إدارة وعدد من مقررات الفروع بالمحافظات ومقررات بالإنابة وأعضاء وعضوات لجنة المرأة ذات الإعاقة وعضوات فروع المحافظات على مقعد الإعاقة، وأقيمت الفعاليات بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وعدد كبير من النواب وعدد من الأبناء من ذوى الإعاقات المختلفة، يمثلون عددا من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، من بينها، جمعية التقدم وجمعية كاريتاس مصر وجمعية الحسن.

وكانت الفعاليات قد تضمن قضاء ضيوف البرلمان يوما كاملا داخل البرلمان تفقدوا خلاله قاعات ومبانى البرلمان المصرى وشاهدوا عددا من الأفلام الوثائقية التي ترصد تطور الحياة النيابية في مصر على مدار 150 عاما واستمعوا إلى كلمات من عدد النواب، واختتموا الزيارة بحضور إحدى جلسات المجلس من شرفة القاعة الرئيسية للمجلس.

الاحتفال باليوم العالمى لذوي الإعاقة بمجلس النواب

الاحتفال باليوم العالمى لذوي الإعاقة بمجلس النواب