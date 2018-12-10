شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالدايم» تبحث تطوير قصور الثقافة مع محافظ كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عددا من الملفات وتطوير قصور الثقافة بالمحافظة ودعم الأنشطة الثقافية، بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب هشام يوسف، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة كفرالشيخ، والمخرج هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة كفرالشيخ.

وقالت عبدالدايم إن «قصور الثقافة ما هي إلا منارة، حيث أن قصر ثقافة دسوق يعد إضافة لمحافظة كفرالشيخ مما يعمل على توفير الكثير من الأنشطة الثقافية لمحافظة كفرالشيخ»، معبرة عن سعادتها لتواجدها بمحافظة كفرالشيخ.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم بحث عددا من المراكز، وأن قصر ثقافة دسوق هو رابع موقع يتم افتتاحه، وسيتم افتتاح 4 مواقع أخرى في المحافظات، مؤكدة أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية بقصور الثقافة من خلال اكتشاف الموهوبين وعمل صالونات أدبية، بدايةً من عمل صالون قصر دسوق الأدبي في الأدب والشعر ومختلف أنواع الفنون، وسوف يتم الإعلان عنه، ودعوة جميع أدباء مصر، فضلاً عن عمل ورشة كتابة مسرحية، وورشة إعداد ممثلين، وكورال للأطفال، على أن يتم استكمال فصول للموسيقى فيما بعد.

أضافت أن جميع أجهزة الدولة تتكاتف وتتعاون مع بعضها البعض لتحقيق التنمية الشاملة ونشر الوعى الثقافي، مشيرة إلى «أننا سنبدأ مرحلة جديدة وهذه بمثابة حلم لنا لكي نصل إلى كافة النجوع والقرى»، لافتةً إلى أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لمعرض القاهري الدولي للكتاب خلال أيام ولأول مرة منذ 50 عاما يتم نقل معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى المنارة، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لمعارض الكتاب في أرجاء مصر.

فيما قدم محافظ كفرالشيخ، الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لما بذلوه من جهد في تطوير قصور الثقافة وتقديم مجموعة من الأنشطة المتميزة بهذه القصور، وتذليل كافة المعوقات في الفترة الأخيرة لتطوير الأنشطة الثقافية بالمحافظة.

قال عبدالحميد إن قصر ثقافة دسوق منارة جديدة من منارات الثقافة في كفرالشيخ، لافتاً إلى أن قصر ثقافة دسوق متوقف منذ 12 عاما، وبدأ تطويره منذ 5 أعوام، حيث يقام قصر الثقافة بدسوق على طابقين ويحتوى على 447 مقعدا، وهذا القصر قد يكون رقم ٢ أو ٣ بمصر وهذا إنجاز كبير، مضيفاً أن المحافظة سوف تشهد انشطة ثقافية متنوعة وكثيرة الفترة المقبلة وهذا ما وعدت به وزيرة الثقافة، والمحافظة بها العديد من المواهب وسيتم فتح عدد من الفصول للموهوبين، وورش لتدريب الاطفال، وصالونات فكرية لدعم أهالي كفرالشيخ وتنمية مواهبهم، كمسرحيات وأمسيات شعرية وكورال للأطفال وعروض، وليس فقط في قصر ثقافة دسوق وأيضاً مدارس لتدريب الاطفال وندوات وانشطة ثقافية متنوعة وهذه اضافة لأبناء كفرالشيخ.

وأشار إلى أن الثقافة تلعب دوراً جوهرياً في بناء الانسان المصري وتطوير المجتمع وتقدمه، لافتا إلى أن موعد صالون دسوق الأدبي سيتم تحديد موعده والإعلان عنه على الصفحة الرسمية لمحافظ كفرالشيخ «كفرالشيخ نيوز»، مضيفا أن أنشطة التلوين على الحائط والجداريات والانشطة الثقافية ستكون سباقة في هذا المجال وحتى المدارس في البرلس ومراكز الشباب، مؤكداً على إعجابه بمواهب الأطفال خاصةً، فضلاً عن الاهتمام بقصر ثقافة سيدي سالم والبرلس، بحيث يتم الانتهاء من اعمال التطوير بسيدي سالم في إبريل المقبل.

وعلى صعيد المشروعات المتوقفة، أكد محافظ كفرالشيخ أنه يتم الانتهاء من المشروعات المتوقفة واستئناف الأعمال بها والتي يبلغ نسبة تنفيذها أكثر من 70% لتحقيق حجم انجاز حقيقي يشعر به المواطن.