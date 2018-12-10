شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: إقامة صالة عرض موحدة لجميع المؤسسات القومية بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2018 بالتهنئة لسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف لفوزه برئاسة اتحاد الموزعين العرب، متمنية له مزيداً من النجاح والتوفيق في أداء مهامه المنوطة به.

وقررت الهيئة الموافقة على إقامة صالة عرض موحدة باسم الهيئة الوطنية للصحافة لجميع المؤسسات الصحفية القومية بمعرض الكتاب ليتم عرض إصدارات المؤسسات في جناح واحد، وتقديم خصم يتراوح ما بين 20% إلى 50% على جميع إصدارات المؤسسات الصحفية.

كما وافقت الهيئة على إقامة ندوات وأمسيات ثقافية تشترك فيها المؤسسات الصحفية القومية للمساهمة في مناقشة مختلف القضايا التي تهم الإعلام المصري، بالإضافة إلى إقامة ندوات متخصصة حول مستقبل الصحافة الورقية والرقمية وبثها مباشرة على شاشات التليفزيون المصري.

وأكدت الهيئة أنها تعتزم إنشاء قسم داخل الجناح المخصص بمعرض الكتاب لعرض الطبعات الشعبية والكتب الثقافية والتراثية التي ساهمت في تشكيل الوعي العام، وإنشاء قسم خاص لعرض الكتب والدوريات الأجنبية بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى إصدارات مراكز الدراسات والكتب العلمية.

يذكر أن للمؤسسات الصحفية القومية دور كبير في توفير كتب من توكيلات ست دول عربية لتوفير الثقافات المختلفة طوال العام وليس فترة المعرض فقط، والعمل على دعم وتقوية روابط الثقافة بين البلدان العربية المختلفة.