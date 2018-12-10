شكرا لقرائتكم خبر عن الزميلة آيات البطاوى تحصل على درجة الدكتوراه فى "الإعلام الاقتصادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الزميلة، آيات محمد البطاوى، الصحفية بالأهرام الاقتصادى على درجة الدكتوراه فى الإعلام الاقتصادي، وذلك على رسالتها الميدانية بـعنوان "استخدام المواقع الإلكترونية الاقتصادية بين شباب الجامعات المصرية وعلاقته باتجاهاتهم نحو سوق العمل" بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الدراسات العليا – قسم الإعلام – جامعة عين شمس . وأشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور سلام أحمد عبده أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية التربية النوعية - جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور مؤمن جبر عبد الشافي المدرس بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس . وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور محمود حسن إسماعيل أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس "رئيسا" للجنة ، والأستاذ الدكتور أسامة حسن عبد الرحيم أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة عضوا ومناقشا والأستاذ الدكتور سلام أحمد عبده أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس مشرفا ومناقشا . تناولت الدراسة دوافع تعرض طلبة الجامعات للمواقع الإلكترونية الاقتصادية وعلاقة هذه المواقع باتجاهات الشباب نحو سوق العمل والدور الذي تلعبه المواقع الاقتصادية في تنشئة الشباب وبناء شخصيتهم، والتعرف على أبرز الإتجاهات نحو سوق العمل لدى الشباب الجامعي . وتم تطبيق الدراسة على 400 من طلاب جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة البريطانية والأمريكية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الزميلة آيات البطاوى تحصل على درجة الدكتوراه فى "الإعلام الاقتصادى" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .