شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة عين شمس تطلق حملة "اعرف- اختبر- عالج" للقضاء على فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جامعة عين شمس ، حملة "اعرف- اختبر- عالج" للتوعية بالقضاء على فيروس c بالتنسيق مع كلية الطب وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتأتى الحملة بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء علي فيروسC، وتحت رعاية كلا من الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب.

ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى 14 يناير المقبل، بتنظيم من قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بالكلية، وحملة "إعرف-إختبر-عالج " ليست الأولى من نوعها ولكنها استكمالاً لحملات سابقة نظمتها الكلية حيث تم عمل مسح طبي لجميع طلاب الفرقة الأولى وموظفي الكلية والمستشفيات الجامعية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وتوفير العلاج للمصابين.

وتتولى الدكتورة مها الجعفرى، رئيس ومنسق الحملة، والدكتورة أمانى مختار المنسق المساعد بالحملة، فيما ستتوجه الحملة على مدار فترة انعقادها لحوالى 12 كلية.