شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: انا فى بيتى وسط أسرتى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، حيث سبق شغلت السعيد منصب عميد الكلية فى فترة سابقة قبل توليها الوزارة .
وقالت هالة السعيد ، فى مقطع فيديو، من مكتب العميد فى الكلية، :"سعيدة انى موجودة وسط زمايلى وزميلاتى واخوتى، انا راجعة لبيتى وأسرتى، شعور جميل أن الواحد وسط بيته واسرته، فى كلية الاقتصاد، وهى درة جامعة القاهرة، وهى من أعظم الكليات، والواحد لديه مشاعر فخر أنه موجود فى وسط عيلته".
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