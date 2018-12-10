شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير فى ذكرى البيعة: السعودية تواصل دورها فى تعزيز الأمن والسلم الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، أن المملكة العربية السعودية، تمضى تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، فى ذكرى البيعة الرابعة للعاهل السعودى.



عادل الجبير

وقال الجبير: "فى الذكرى الرابعة للبيعة تمضى المملكة العربية السعودية تحت قيادة سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ويعاونه في ذلك سيدى سمو ولى العهد نحو مواصلة دورها السياسى المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وجعل المواطن محور التنمية وغايتها الأولى".