شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الانتهاء من تركيب مليون و200 ألف عداد ذكى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس الحسينى الفار نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الانتهاء من تركيب 250 ألف عداد ذكى أبريل المقبل، فضلا عن 950 ألف آخرين، بتمويل من الوكالة اليابانية التعاون الدولى بشركات شمال القاهرة وشمال الدلتا والإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

و أضاف الفار ، خلال موتمر الأهرام الثانى للطاقة ، ان وزارة الكهرباء تسعى حاليا لتحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية ، لافتا إلى أن هذه الخطة لن تتحقق إلا بعد تحويل كافة العدادات التقليدية بأخرى ذكية علاوة على إنشاء مراكز تحكم ذكية.

وأوضح الفار، أنه جارى إنشاء 12 مركز تحكم ذكى بتكلفة 8 مليارات جنيه ، موضحا أن هذه المحاكمات الذكية تساعد فى سرعة إصلاح الأعطال وتحديد موقعها، فعلى سبيل المثال إذا كان إصلاح العطل يستغرق ساعة فمن خلال التحكم الذكر لا يتعدى النصف ساعة.

وأعلن بدء أرشفة بيانات المشتركين إلكترونيا ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق من 4 بيانات لـ 20 مليون مواطن.