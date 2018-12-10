شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل رئيس جامبيا لبحث التطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا، مؤكداً حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما تطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات والتدريب.

من جانبه؛ أشاد الرئيس "بارو" بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومؤكداً حرصه على المشاركة في منتدى "أفريقيا 2018" والذي أصبح أحد العلامات الهامة على الساحة الاستثمارية الأفريقية، مع التنويه بوجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين تباحثا بشأن مستجدات الأوضاع في جامبيا، حيث أبدى الرئيس ترحيب مصر بالتطورات السياسية التي تشهدها جامبيا في ظل قيادة الرئيس آداما بارو، مؤكداً استعداد مصر لدعم جامبيا في مختلف المحافل القارية والدولية في إطار الحرص الذي نوليه لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وتعزيز مسار التنمية في بانجول منذ فوز الرئيس "بارو" بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.



وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.