الرئيس السيسي: مصر عادت للتواجد المؤثر والفعال على الساحة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال لقائه اليوم الاثنين-، للسكرتير العام الجديد لتجمع "الكوميسا"، أن مصر عادت للتواجد المؤثر والفعال على الساحة الأفريقية بهدف التعاون والتعمير والبناء لصالح الأشقاء الأفارقة انطلاقا من الثوابت الرئيسية لسياسة مصر تجاه الدول الأفريقية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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