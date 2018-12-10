علي جمعة: الخروج على الجماعة العلمية شذوذ ويحدث فتنة بالمجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الخروج على الجماعة العلمية يحدث فتة في المجتمع، وهو أمر مذموم في كل العلوم، ويسمى بالشذوذ الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال كلمته في الملتقى الأول لهيئة كبار العلماء " الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير" التي عقدت اليوم الاثنين، بقاعة الإمام محمد عبده بفرع جامعة الأزهر بالدراسة، أن الخروج على الجماعة العلمية وعدم فهم النص وإدراك فهم الواقع يذهب الدين والدنيا معا، مشيراً إلى أن هذه مصيبة ولاية نسترجع فيها المولى عز وجل.

ولفت إلى أن المفتي الماجن الذي يقدم الشذوذ الإفتائي، لم يفرق بين الإفتاء والقضاء، مشددا على أن السنة هي التطبيق الوحيد المعصوم لكتاب الله.