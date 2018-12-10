"التطوير العقاري": 15% زيادة في أسعار الشقق والأراضي خلال 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شركة عربية القابضة، إن أسعار العقارات ترتفع خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين 10% و15% نتيجة ارتفاع سعر الحديد، وهناك توقعات بزيادة سعر البليت المستورد المستخدم في صناعة الحديد والصلب.

وأضاف شكري، لمصراي، الاثنين، أن السبب الثاني لزيادة أسعار العقارات يرجع لرفع الدعم عن الكهرباء والمواد التبرولية، والتي ستتم منتصف 2019، لافتًا إلى أن رفع الدعم سيؤثر على أسعار مواد البناء وهي كلمة السر في زيادة أسعار العقارات.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، أن زيادة أسعار العقارات لن يؤثر على حركة الطلب في السوق، لافتًا إلى أن هذه الزيادة خارجه عن رغبة وإرادة المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن معظم الشركات باتت تقدم فترات سداد تتراوح بين 8 وحتى 10 سنوات لتخفيف من حجم زيادة الأسعار.

وأكد شكري، أن عام 2019 سيكون عام التحدي للمطورين العقاريين، والشركات الكبرى ذات الخبرة والملاءة المالية ستكون الأقدر على الاستمرار في السوق، أما الشركات الصغيرة والتي تفتقر لهذين العنصرين ستكون الأقرب للتخارج من السوق.

وارتفعت أسعار العقارات خلال العام الجاري أكثر من مرة خلال العام الحالي، حيث ارتفع سعر العقارات 5% بسبب توابع القرارات الاقتصادية التي تم تنفيذها في عامي 2016 و2017، ليتبعها زيادة تراوحت بين 10% وحتى 15% بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء في منتصف العام، لتأتي زيادة جديدة خلال شهري أغسطس وسبتمبر قدرت من المطورين العقاريين بـ5% نتيجة زيادة الطلب على العقارات، وتطبيق قانون الضريبة العقارية.

وكشف تقرير صادر عن شركة "بروبرتي فايندر" والمتخصصة في التسويق العقاري، أن الطلب على العقارات شهد نموًا خلال عام 2018 وصل إلى 130%، بسبب النشاط المتزايد في القطاع العقاري.

وأوضح التقرير، أن السوق العقاري المصري شهد نشاطًا كبيرًا خلال العام الجاري نتيجة طرح الحكومة عددًا كبيرًا من مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والمتميز في مختلف محافظات مصر، بالإضافة لزيادة عدد المشروعات العقارية التى أطلقها القطاع الخاص في نهاية عام 2017، وأوائل عام 2018، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المستقبل، والعبور الجديدة، وأكتوبر، والقاهرة الجديدة.