الداخلية: ضبط 1422 قضية مخدرات في حملات أمنية على مدار أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن، من ضبط 1422 قضية إتجار وتعاطي في المواد المخدرة بإجمالي 1552 متهماً .

جاء ذلك خلال الحملات التي شنها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مدار أسبوع، لمكافحة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها وكذلك استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التي يتخذها الخارجون عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية، ورصد وإبادة الزراعات المخدرة، وضبط القائمين عليها.

وشملت القضايا المضبوطة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط نحو 239 كجم حشيش، وأكثر من 2 كجم هيروين و3 كجم بانجو، و520 جرام أفيون، وأكثر من 40 ألف قرص وأمبول مخدرة ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، بالإضافة إلى ضبط 9 قطع سلاح ناري، 1242 طلقة مختلفة الأعيرة، 11 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت نتائج قطاع الأمن العام عن ضبط 1274 قضية إتجار وتعاطي في المواد المخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 1350 متهما وبحوزتهم نحو 209 كجم بانجو و118 كجم حشيش وأكثر من 16 كجم استروكس، و6 كجم فودو و11 كجم هيروين، و61 ألف قرص مخدر، فضلا عن ضبط 34 قطعة سلاح ناري و117 طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري تكثيف الجهود، واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون .