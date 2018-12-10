مصر | تأجيل محاكمة رئيس حي الرحاب ومحامي بالشئون القانونية بمدينتي بتهمة الرشوة لـ12 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة رئيس حي الرحاب ومحامي بالشئون القانونية بمدينتي بتهمة الرشوة لـ12 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة رئيس حي الرحاب، ومحامي في الشئون القانونية بمدينتي بتهمة الرشوة، لجلسة 12 يناير لتصوير المستندات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت التحقيقات، أن الرقابة الإدارية تمكنت من إلقاء القبض على "ن.ع.ع" رئيس حي المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، و"و.ا" محامي بالشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثاني على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها.

