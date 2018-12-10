مصر | قرار مفاجئ من "الجنايات" في محاكمة 7 ضباط بقسم الهرم بتهمة تعذيب محتجز

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قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار محمد نصر تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت لجلسة 14 يناير لسماع الشهود. وأمرت النيابة بحبس 7 ضباط على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار النقيب "هاني. ع". والمتهمون في القضية هم "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.



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