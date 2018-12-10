أخبار مصر | البرلمان يمنح المحال العامة المخالفة مهلة عام لتوفيق أوضاعها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يمنح المحال العامة المخالفة مهلة عام لتوفيق أوضاعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على منح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام، لتوفيق أوضاعها طبقا للأحكام والاشتراطات التي يحددها هذا القانون.

ويستثني مشروع قانون المحال التجارية، المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغي القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

