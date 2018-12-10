أخبار مصر | "السيسي" يستقبل رئيس جامبيا‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" يستقبل رئيس جامبيا‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الجامبي آداما بارو، وذلك بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا، مؤكداً حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما تطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات والتدريب.

ومن جانبه؛ أشاد الرئيس "بارو" بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومؤكداً حرصه على المشاركة في منتدى "أفريقيا 2018" والذي أصبح أحد العلامات الهامة على الساحة الاستثمارية الأفريقية، مع التنويه بوجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا بشأن مستجدات الأوضاع في جامبيا، حيث أبدى الرئيس ترحيب مصر بالتطورات السياسية التي تشهدها جامبيا في ظل قيادة الرئيس آداما بارو، مؤكداً استعداد مصر لدعم جامبيا في مختلف المحافل القارية والدولية في إطار الحرص الذي نوليه لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وتعزيز مسار التنمية في بانجول منذ فوز الرئيس "بارو" بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

