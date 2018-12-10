أخبار مصر | "والي" تترأس الاجتماع الأول للجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي" تترأس الاجتماع الأول للجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بكامل تشكيلها.

وناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمني لوضع التعديلات المطلوبة كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب اجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأي والجمعيات الأهلية العاملة في كافة الأنشطة المجتمعية في مختلف انحاء الجمهورية، وبناء على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة على الاطلاع على التجارب الدولية في سن القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

وقالت غادة والي إن الاجتماع الأول شهد اتفاق وتفاهم من أعضاء اللجنة على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوه منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصري لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بشكل فاعل في معركة البناء والتنمية.

وأوضحت والي أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل حوالي ١٠٠٠ جمعية أهلية على مستوى الجمهورية على أن تقسم الجمهورية إلى أربعة مناطق جغرافية هي القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدوية للوقوف على آراء المجتمع المدني المصري في القانون 70 ومقترحات تعديله، كما سيُنظم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلي.

وبينت أنه سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.