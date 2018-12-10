شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للعلوم والتكنولوجيا» تمنح الدكتوراه الفخرية للأمير سلطان بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية، وذلك تقديرا لدوره المتميز والرائد في دعم السياحة والتراث والطيران وذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ21 للمجلس الوزاري العربى للسياحة والتي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور ممثلي جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، واتحاد الكُتاب السياحيين العرب وممثلي الدول العربية الأعضاء.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، إنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للأكاديمية، وموافقة المجلس الأعلى للتعليم بالأكاديمية، فقد تقرر منح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

من جانبه، توجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالشكر والتقدير إلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهئيتها على اختياره لنيل درجة الدكتوراه الفخرية، مشيدا بما تمثله الأكاديمية من قيمة علمية عالية في الأمة العربية، انطلاقا من رسالتها ورؤيتها لتحقيق الريادة والتميز والإبداع في مجالات التعليم الجامعي وخدمة المجتمع والبحث العلمي.

ويعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أول رائد فضاء عربي (ديسكفري 1985)، وقد حصل على درجة الماجستير في العلوم المجتمعية والسياسية من جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتلك خبرة عملية ومهنية أصيلة في مجالات السياحة والتراث والطيران، منها رئيس مشروع الملك عبدالله للبعد الحضاري، ورئيس لجنة وقف مكة، ومؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية السعودية، ورئيس اللجنة التوجيهية لخطة تنمية السياحة الوطنية السعودية، ورئيس اللجنة التوجيهية لخطة التنمية الاستراتيجية للتراث الوطني السعودي، ورئيس مجلس الأمناء لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين بالسعودية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، كما حصل سموه على العديد من الأنواط والأوسمة من العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية والولايات المتحدة.