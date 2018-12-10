شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «بالعلم نبني مصر» تكرم رواد تنمية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مبادرة «بالعلم نبنى مصر»، رواد تنمية المجتمع، منهم الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، تقديرا لدوره الكبير فى تنمية وتطوير المجتمع، ومساهمته البارزة فى مجال التعليم والتدريب، خاصة أن المؤسسة تمتلك الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية واحدة من أكبر الأكاديميات الخاصة بالتدريب.

وتسلمت درع التكريم خلود هشام، رئيس قطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض بالمؤسسة، التي ألقت كلمة نيابة عن الدكتور أحمد إبراهيم عن تطوير التعليم وأهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات والهيئات وتأهيل الطلبة والخريجين لسوق العمل.

وحضر فعاليات المبادرة الدكتورة نصرة السيد، وعبد الناصر محمد من قيادات المبادرة ولفيف من الإعلاميين.