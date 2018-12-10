شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ أفلام لـ«التضامن» بالمسابقة الرسمية لمهرجان يوسف شاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت إدارة مهرجان يوسف شاهين ٣ أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الثانية والعشرون والذي يقام في الفترة من ١٠ حتى ١٣ ديسمبر بالقاهرة.

ومن المقرر عرض أفلام «الغالية» عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقصة كفاحهم ونجاحهم، وفيلم «مع بعض نقدر» عن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، وفيلم «كرامة» عن المستفيدين من تكافل وكرامة من كبار السن ومشروطية برنامج تكافل المقترنة بالتعليم.

الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعين وإخراج مهند دياب استشارى التوثيق المرئى بالوزارة، وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة.

يذكر أن الوزارة استطاعت أن تحصد جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي، الأسبوع الماضي، بفيلم «فرصة تانية» عن تطوير المؤسسة العقابية بالمرج.