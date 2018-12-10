شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزراء السياحة العرب يناقش 13 بنداً فى مجالات النقل البرى والبحرى والجوي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الاثنين، أعمال ‏الدورة العادیة الـ23 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء السياحة العرب، وذلك بمقرها الرئيسى بأبى قير شرق ‏الإسكندرية بمشاركة كل من السعودية رئيسا، ومصر والأردن وتونس وليبيا والمغرب ‏والبحرين والعراق وبحضور الدكتورة دينا الظاهر مدير إداره النقل والسياحة بالجامعة العربية.

وشهد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى السعودى، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، طابور عرض طلاب الأكاديمية الذي بدأت الدورة العادية الـ13 أعمالها بعده .

وتضمن جدول الأعمال المعروض على المجلس 13 بنداً في كافة موضوعات النقل البري والبحري ‏والجوي،

وهى البند الأول: الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية ويتضمن (مشروع الرؤية المقترحة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ‏بهدف بناء شراكات فاعلة بين الدول العربية في مجال السياحة الثقفية واعتماد السياحة محركاً رئيسياً ‏للتعريف بالتراث الثقافى العربى وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره وإبراز الإمكانات ‏التنموية الهائلة لقطاع السياحة الثقافية في الوطن العربى، إلى جانب الإشادة بمبادرة ‏الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة الهامة لسياحة والتراث الوطنى بالمملكة العربية ‏السعودية الخاص بإيجاد آلية تعاون بين قطاعى السياحة والثقافة في الدول العربية)

والبند الثانى: دعم الإقتصاد الفلسطينى ويتضمن (ورقة عمل مقدمة من وزارة السياحة والآثار بدولة فلسطين، حيث تناقش الورقة دعوة المجالس ‏الوزارية المتخصصه كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من ‏برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الإحتلال ومساعدة دولة ‏فلسطين للتغلب على أزمتها المالية، إلى جانب دعم قطاع السياحة في دولة فلسيطن وخاص في القدس ‏الشريف وتشجيع السياحة العربية الإسلامية لفلسطين خاصة للقدس الشريف لإنعاش السياحة فيها ودعم ‏صناعة السياحة وخدماتها من الفنادق والمكاتب السياحية العربية وغيرها )‏

كما شمل البند الثالث: تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الإستراتيجية العربية للسياحة ويتضمن (ورقة عمل مقدمه من وزارة السياحة بمملكة البحرين حيث تلقت الأمانة العامة ورقة عمل من ‏وزراة السياحة ببملكة البحرين بشأن اقتراح تفعيل محور المعلومات والاحصاءات السياحية لدعم ‏الاستراتيجية العربي للسياحة، بينما تقدمت ورقة العمل بحلول متقرحة للتغلب على التحديات المتعلقة ‏بالإحصاءات السياحية، وهى الدعوة لعقد اجتماع مشترك بين وزراء السياحة ورؤساء الأجهزة الإحصائية ‏بالدول العربية، وضع برنامج لبناء القدارات في مجال إحصاءات السياحة في الدول العربية وخطة سنوية ‏لتنفي انشطة هذا البرنامج)‏.

‏ ‏أما البند الرابع: التنمية المستدامة‎2030 ‎‏ في قطاع السياحة بالمنطقه العربية ويتضمن (استعراض جهود الدول العربية فيما تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في كافة القطاعات ‏بالدول العربية، متابعة ومناقشة التحضيرات الجارية للمنتدى السياسى رفيع المستوى الذي ينعقد سنوياً تحت ‏رعاية المجلس الإقتصادى والإجتماعى للأمم المتحدة والمعنى بالدور المركزى في رصد أنشطة المتابعة ‏والإستعراض على الصعيد العالمى للتقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام ‏‏2030 وذلك من خلال تقديم التقارير الوطنية المقدمة من الدول لتقييم التقدم المحرز الإقليمي والعالمى )

والبند الخامس: معايير الجودة السياحية في مجال وكالات السياحه والسفر ويتضمن (معايير مقدمة من المنظمة العربية للسياحة، من خلال عرض معايير الجودة السياحية في مجالى ‏الإعلام السياحى ووكالات السياحة والسفر على منظمة السياحة العالمية حتى يمكن الخروج بهذه المعايير ‏على أعلى مستوى من التحديث المطابق للمعايير التي تتعامل بها منظمة السياحة العالمية في هذا الشأن ومن ‏ثم عرض الموضوع على اللجنة الفنية للسياحة العربية لرفع التوصية إلى المكتب التنفيذى للمجلس )

والبند السادس: تحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة ويتضمن (ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تتضم ورقة العمل ‏الإشارة إلى التحديات الأمنية التي تواجه السياحة العربية ودور أجهزة الشرطة العربية في تأمين الحركة ‏السياحية الوافدة إلى الدول العربية وأهمية دور الإعلام الأمنى في نشر الثقافة الأمنية في المجال السياحى، ‏وخلصت الورقة إلى أهمية التعاون الأمنى العربى بين أجهزة الشرطة المعنية بتأمين حركة السياحة الوافدة ‏من خلال التدريب المشترك وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب وضع الخطط الأمنية التي تكفل تأمين ‏المنشأت السياحية والفندقية والآلية خاصة ضد حوادث الإرهاب التي تستهدفها)‏.

والبند السابع: حاضنات الأعمال للمشاريع السياحية ويتضمن (ورقة عمل مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تناقش تلك ‏الورقة سعى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من خلال مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية لدعم رواد ‏الأعمال والشباب وأصحاب الأفكار الإبتكارية وتقديم برامج متنوعة لتحفيزهم على إنشاء وإدارة شركات ‏ريادية ناجحة وذلك من خلال الحاضنات ومسرعات النمو)

والبند الثامن: دور المنظمة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية ويتضمن (ورقة عمل من المنظمة العربيه للطيران المدني، توضح الورقة بأن هناك بعض المناطق في الدول ‏العربية تتميز بمكنون سياحى وتتوفر لديها بعض المتطلبات السياحية ولكنها تحتاج إلى بعض المعاينات ‏السياحية الأمر الذي يدعو إلى وضع آليات لاستكشاف هذه المناطق وتسويقها ومن ثم دعوة القطاع الخاص ‏والمستثمرين للمشاركة في إنعاش حركة السياحة بتلك المناطق.

والبند التاسع: مشاركة المجالس الوزارية العربية المتخصصة في إكسبو ‏‎2020‎‏ دبي ويتضمن (استعراض تبنى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الحكومة المواطنين إستضافة المعرض ‏الدولى إكسبوا 2020 دبى وذلك خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 إبريل 2021 حيث يعد ‏إكسبو 2020 أول إكسبو دولى يعقد في الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا وهو المعرض الأول الذي ‏يستضيفه بلد عربى ممثلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد الموضوع الرئيسي لإكسبو «تواصل ‏العقول وصنع المستقبل» وذلك من خلال شراكات سواء في مجال نقل المعرفة أو التجارة أو نقل الخدمات). ‏

والبند العاشر: مقترح تشكيل لجان فرعية تتبع اللجنة الفنية للسياحة العربية ويتضمن (ورقة عمل مقدمة من إتحاد الكتاب السياحيين العرب ويتضمن مناقشة تشكيل عدة لجان فرعية ‏تتبع اللجنة الفنية للسياحة العربية وتساعدها في القيام بواجباتها وأداء دورها الوظيفى بصورة إيجابية)‏

والبند الحادي عشر: دور الإعلام السياحي في تنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحية ويتضمن (ورقة عمل مقدمة من إتحاد الكتاب السياحيين العرب) وتضمن التأكيد على أهمية ما يقوم به الاتحاد ‏من الإعلام السياحى لدعم صناعة السياحة العربية، دعوة وزراة السياحة بجمهورية مصر العربية لإستمرار ‏ترأس لجنة تطوير ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة وعرض النتائج بصفة دورية على المجلس ‏الوزارى العربى للسياحة

والبند الثاني عشر: التقارير السنوية لأنشطة المنظمات والإتحادات العربية ذات العلاقة ويتضمن دعوة كافة المنظمات والاتحادات العربية العاملة في مجال السياحة التي تشارك بصفة مراقب في ‏إجتماعات المجلس الوزارى العربى للسياحة العرب لموافاة الأمانة العامة بتقارير دورية حول أنشطتها ‏وإنجازاتها على مدار العام ومن ثم عرضها على المجلس الوزارى العربى للسياحة لتقييم مدى أدائها ‏وفاعليتها وجدوى مشاركتها في إجتماعات المجلس ومكتبه التنفيذى .‏

أما البند الثالث عشر: ويتضمن موعد ومكان عقد الدورة (‏‎22‎‏) للمجلس الوزاري العربي للسياحة ‏والدورة (‏‎25‎‏ ) لمكتبه التنفيذي.‏

عروض عسكرية قبيل اجتماع وزراء السياحة العرب

عروض عسكرية قبيل اجتماع وزراء السياحة العرب

عروض عسكرية قبيل اجتماع وزراء السياحة العرب

عروض عسكرية قبيل اجتماع وزراء السياحة العرب

عروض عسكرية قبيل اجتماع وزراء السياحة العرب