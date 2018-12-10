شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. توقف العمل بالغرفة التجارية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقف العمل بالغرفة التجارية في الغردقة، لليوم الثاني على التوالي، لعدم صرف رواتب الموظفين منذ ٨ أشهر.

وأكد محمد الشيخي، وكيل أول الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، أن سبب تعطل العمل بالغرفة عدم صرف رواتب الموظفين منذ 8 أشهر، بعد إسقاط وزارة التجارة والصناعة عضوية كل من حازم محمد على، رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، وفرج محمد، عضو المجلس، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وأشار «الشيخي» إلى أنه وقع على شيكات بقيمة 300 ألف جنيه، لصرف رواتب العاملين المتوقفة، إلا أن أمين الصندوق بالغرفة رفض التوقيع على الشيكات، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا لحل الأزمة لصرف الرواتب وإعادة العمل مرة للغرفة التجارية.