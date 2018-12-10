شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد «2019-2022» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد «2019-2022»، جاء ذلك في ختام فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ.

وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالا للاستراتيجية الأولى التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية، ويتزامن هذا الإطلاق مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر.

وارتكزت الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيـل آليـات الشـــفافية والنزاهة بالوحدات الحكوميـة، وتطويـر البنية التشـريعية الداعمة لمكافحة الفسـاد، وتحديث الإجـراءات القضائيـة تحقيقـا للعدالـة الناجزة، ودعم جهات إنفـاذ القانون للوقاية من الفســـاد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعـي بأهميـــة الوقاية من الفسـاد ومكافحته، وتفعيل التعـاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفســـاد، ومشـــاركة منظمــات المجتمـع المدني والقطاع الخـــاص فـي منع الفســـاد والوقايـــة منه.