شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمستشفى أوسيم: «كافأ المدير لإجادته» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الإثنين، المرضى المتواجدين بمستشفى أوسيم المركزي بالتواجد وسطهم والوقوف أمام شباك حجز أدوار الكشف، للتأكد من انتظام العمل وعدم استغلال المرضى مادياً، حيث حرص على الاستماع لشكاوى المرضى وحل المشاكل التي يعاني منها المترددون على المستشفى والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة إليهم.

وقام محافظ الجيزة، بتفقد كل أقسام المستشفى للتأكد من توافر الأطباء المكلفين وانتظام العمل بها دون تقصير.

كما كافأ «راشد»، الدكتور مجدي عبدالفتاح، مدير مستشفى أوسيم، وذلك بعد تأكده من انتظام العمل وتلقيه العديد من إشادات المواطنين بمستوى الخدمة الطبية الجيدة من العاملين بالمستشفى والاهتمام بنظافتها.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الشؤون الصحية، بتوفير حضانة أطفال، استجابةً لطلب مواطنة لرفع المعاناة عن طفلها.

وأكد «راشد» أن مستشفى أوسيم قدّم خدمة متميزة للمرضى لا تقدم في العديد من المستشفيات الخاصة، موجهًا أطقم التمريض والأطباء بالعناية بالمرضى والتخفيف عنهم.

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أوسيم

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أوسيم

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أوسيم

محافظ الجيزة يكافئ عامل نظافة لتفانيه في العمل