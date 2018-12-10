شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إنشاء إدارة للإعلانات بشوارع وميادين المدن بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، قرارا بإنشاء إدارة للإعلانات برئاسة سمير محمد صبحى، وتكون مهمة هذه الإدارة تنظيم وإدارة منظومة الإعلانات بالمحافظة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإعلانات. كما أصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة عليا للإعلانات برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديرى عموم الشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية والتفتيش المالى والإدارى والشؤون الاقتصادية والمتابعة ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشؤون الهندسية والكهرباء والمكتب الفنى والتطوير الحضرى والعشوائيات ومدير إدارة الإعلانات. وتكون مهمة اللجنة وضع الأسس والمعايير الخاصة بإدارة منظومة الإعلانات بالمحافظة في ضوء الأسس والمعايير الفنية الصادرة عن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى للإعلانات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بطرح حق الامتياز للإعلانات داخل نطاق المحافظة وفقا للقانون واعتماد تصنيف شوارع ومناطق المحافظة لدرجات نوعية وتوحيد أداء المنظومة بالوحدات المحلية ولها أن تتخذ ما يلزم من قرارات وتوصيات لأداء المنظومة عملها على أكمل وجه.

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