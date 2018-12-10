شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يشهد توزيع 500 «تختة» هدية على 3 مدارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، رفقة اللواء أ.ح على عادل عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الاثنين، توزيع ٥٠٠ تختة مدرسية على ٣ مدارس بمجمع مدارس السيوف إدارة شرق التعليمية، والذي يأتي ضمن خطة توزيع ٦٠٠٠ تختة مدرسية مساهمة من المنطقة الشمالية العسكرية في تطوير التعليم بالإسكندرية، حيث تم توزيع ٢٠٠ تختة على مدرسة إخناتون الابتدائية، و١٥٠ تختة بمدرسة أم القرى الإعدادية بنات، و١٥٠ بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بنات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء علاء عبدالله، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء باسم عزت علام، رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمد القاضي، مدير إدارة المرور، واللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، والأستاذة آمال عبدالظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالثغر.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من التلاميذ، مؤكدا أن تواجد الجميع من القيادات هو من أجلهم ومن أجل تقديم خدمة تعليمية أفضل لهم وخلق مناخ تعليمي جيد وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وقال: «أنتم أبناؤنا أمل مصر ومستقبلنا ونحن جميعا نعمل لخدمتكم ولأجلكم ولابد من تطوير التعليم لكي تنهضوا وتتقدموا ببلادكم، فمصر بكم أفضل»، وأوصى الطلاب بالتحلي بالعلم والأخلاق، فالدول لا تتقدم ولا تنهض إلا بهما.

وقدم قنصوة الشكر لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية على مساهمتها ودعمها لجميع مشروعات المحافظة، والتي يأتي على رأسها تلك المبادرة لتصنيع عدد من التخت والتي تتم بين المنطقة والمحافظة، والتعاون من أجل حصر وتوفير كل احتياجات وتطوير المدارس والوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى أفضل، قائلا: «التعليم والصحة هي أولوياتنا، وهما رأس مالنا الحقيقي».

من جانبه، نقل قائد المنطقة الشمالية العسكرية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للطلبة والطالبات، مؤكدا أن الجميع يتواجد اليوم لدعمهم وتحقيق كل مطالبهم وتوفير أكبر قدر من الراحة لهم، وأشار إلى أن تلك الزيارات ستتم بصفة مستمرة للاستماع إلى كل مطالبهم والعمل على تحقيقها، متمنيا لهم تحقيق كل آمالهم وطموحاتهم والوصول إلى مستقبل واعد لهم، وطالب الجميع باحترام المعلمين، فهم أصحاب الفضل علينا جميعا في تعليمنا، كما طالب المعلمين بضرورة تخريج جيل يصلح لقيادة مصر ويليق بها.

500 تختة هدية من المنطقة الشمالية لمدارس الإسكندرية

500 تختة هدية من المنطقة الشمالية لمدارس الإسكندرية

500 تختة هدية من المنطقة الشمالية لمدارس الإسكندرية

500 تختة هدية من المنطقة الشمالية لمدارس الإسكندرية

500 تختة هدية من المنطقة الشمالية لمدارس الإسكندرية

500 تختة هدية من المنطقة الشمالية لمدارس الإسكندرية

500 تختة هدية من المنطقة الشمالية لمدارس الإسكندرية