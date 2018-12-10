شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: يجب أن يكون لنا دور في التحول نحو الاقتصاد الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن «هناك فجوة بين اقتصادنا والاقتصاد الرقمي الذي أصبح أكثر شيوعاً واستخداماً»، مشيراً إلى أن نظام «البلوك تشين» والذي يعد نظاماً إلكترونياً لمعالجة الصفقات وتدوينها، يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تحتاج التحقق من طرف ثالث.

وأضاف «الخشت»، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الدولي الـ 11 للمعلوماتية والنظم لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة تحت عنوان «نحو اقتصاد مدفوع بالبيانات»، الإثنين، أنه «لابد أن يكون لجامعة القاهرة دور في التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يقود كل الاقتصاديات»، مضيفًا: «أحلم بأن يكون أول كلية للذكاء الاصطناعي من خلال جامعة القاهرة العريقة».

وأكد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة العمل على تطوير كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة بحيث يكون هناك تركيز على مجال «الذكاء الاصطناعي» من خلال برامج دراسية سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في مرحلة الدراسات العليا، خاصة أن العالم يشهد تطوراً كبيراً في تكنولوجيا المعلومات ووظائف المستقبل كتخصصات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتخصص الريبورتات، لافتاً إلى أنه لا يمكن التحول نحو الاقتصاد الرقمي إلا إذا توافرت ثقافته داخل المجتمع.

وتابع «الخشت» أن «كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة يجب أن تكون هي القاطرة التي تقود الجامعة نحو التحول لجامعة ذكية»، قائلاً: «إننا أصبحنا عالماً رقمياً وذكيًا».