شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الآثار الإسلامية يتفقد أعمال ترميم الدير الأحمر بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس وعد الله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات، الاثنين، عددا من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية بسوهاج، وذلك للوقوف على سير أعمال الترميم والتطوير الجارية بها.

وقال مصطفى إن الجولة بدأت بتفقد أعمال مشروع ترميم الدير الأحمر والذي تقوم به بعثة أثرية من مركز البحوت الأمريكي بالقاهرة، ويتضمن المشروع أعمال الترميم الدقيق وأعمال ترميم الموقع العام على يد مجموعة من المرممين والأثريين المصرين والأجانب المتخصصين، مشيرا إلى أن الأعمال بالدير تسير وفقا للجدول الزمني المحدد لها تمهيدا لافتتاحه في أوائل عام ٢٠١٩.

كما تضمنت الجولة دير السيدة العذراء الأثري بسوهاج، ودير الملاك ميخائيل، وأولاد يحيى بدار السلام بسوهاج.

ومن جانبه، قال «أبوالعلا» إنه أثناء الجولة تمت مناقشة كل المشكلات التي تحول دول سير أعمال التطوير والترميم بالمواقع الأثرية، والوقوف على معوقات العمل بها، وحلها، وتوفير كل الخامات والمعدات اللازمة.

وعلى صعيد آخر، يفتتح الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشؤون الفنية، صباح الخميس، معرضاً فنياً تحت عنوان «ملتقي فناني الآثار الأول» وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بقاعة العرض الخاص بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

وقالت الدكتورة رشا كمال، مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إن هذا المعرض هو الأول لعرض أكثر من 135 عملاً فنياً قدمه 45 مشاركاً من العاملين بوزارة الآثار. وهو يهدف إلى إلقاء الضوء على هؤلاء الموهوبين لإيجاد الآليات اللازمة لتوجيه موهبتهم لصالح العمل.