شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إندونيسيا بالقاهرة: حجم التبادل التجاري مع مصر ١.٥ مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير حلمي فوزي، سفير إندونيسيا بالقاهرة، إن إندونيسيا تربطها مع مصر تاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تعد أهم شركاء إندونيسيا في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار ونصف المليار دولار خلال عام ٢٠١٧، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة التبادل التجاري في ظل المناخ الاستثماري في مصر.

وقال فوزي، في مؤتمر صحفي بمقر السفارة بمشاركة عدد من رجال الأعمال، إن إندونيسيا تسعى لتكون مصر مركزا لها والبوابة للدخول إلى السوق الأفريقية نظرا لكون القارة السمراء من الأسواق المحتملة، حيث يبلغ الناتج القومي بها نحو ٢ تريليون دولار، في الوقت الذي يبلغ حجم التجارة الإندونيسية بها ١.٤ مليار دولار فقط.

وأوضح فوزي أن هناك ٥٠ رجل أعمال إندونيسيا متواجدين في القاهرة للمشاركة في المؤتمر الأول للتجارة الأفريقية البينية الذي تنظمه مصر اعتبارا من الثلاثاء ولمدة أسبوع، بـ ١٦ شركة من بينها ٣ شركات حكومية، فضلا عن المشاركة في معرض السلاح الأول «إيديكس» الذي نظمته مصر، مشيرا إلى أن إندونيسيا تسعى إلى إنشاء عدد من المصانع كخطوط إنتاج في مصر إلى القارة الأفريقية، وذلك للعديد من الاتفاقيات التجارية الحرة بين مصر وأفريقيا.

وأشار سفير إندونيسيا إلى أن بلاده استقبلت نحو ٧٥ من رجال الأعمال المصريين في أكتوبر الماضي ضمن المؤتمر التجاري وتم تكريم ٦ شركات مصرية من خلال الرئيس الإندونيسي، مضيفا أن أبرز أنواع التصدير إلى مصر القهوة، حيث يعد ٦٠% من القهوة الموجودة في مصر من إندونيسيا، بالإضافة إلى الزيوت والإطارات والأنسجة، بينما تستورد إندونيسيا من مصر الفوسفات والتمور والموالح.