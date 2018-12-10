شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لسكرتير الكوميسا: مصر عادت للتواجد المؤثر والفعال على الساحة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه اليوم بالسكرتير العام الجديد لتجمع الكوميسا، أن مصر عادت للتواجد المؤثر والفعال على الساحة الإفريقية بهدف التعاون والتعمير والبناء لصالح الأشقاء الأفارقة، انطلاقا من الثوابت الرئيسية لسياسة مصر تجاه الدول الإفريقية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية .

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