أخبار مصر | العالم محمد غنيم يستقبل رئيس نادي قضاة مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العالم محمد غنيم يستقبل رئيس نادي قضاة مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صباح اليوم العالم الكبير الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر والعالم، المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بمكتبه بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة.

وأعرب "البهي" عن بالغ سعادته بلقاء قيمة علمية عالمية بقدر وقيمة الدكتور غنيم، وكذا تواجده بقلعة من قلاع الطب والإدارة يشهد بعظمتها الجميع وهو أمر ينبغي أن يكون نبراساً للعلم والإدارة للنهوض بكل مؤسسات الدولة بما يمثله من علم وفن للإدارة.

وكما أكد "غنيم"، على تقديره لقضاء مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات لمصر، والذي يسهم بأحكامه في بناء مؤسسات الدولة والنهوض بها عن طريق ترسيخ مبدأ المشروعية.

وتناول اللقاء توجيه الدعوة إلى العالم الكبير لزيارة نادي قضاة مجلس الدولة والتي لاقت ترحيباً من جانب الدكتور غنيم.