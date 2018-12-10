أخبار مصر | رهان بين رئيس البرلمان و"نائب": "سيظل الفساد منتشر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رهان بين رئيس البرلمان و"نائب": "سيظل الفساد منتشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، بإسناد تراخيص المحال التجارية لوزارة الإسكان، بدلا من المحليات، متهما الأخيرة بالفساد، وعدم صلاحياتها لإصدار التراخيص.
ووجه طعيمة حديثه للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قائلا: "أراهنك سيادة الرئيس إذا انصلح حال المحليات.. ستظل كما هي تعمل بعشوائية، وسيظل الفساد منتشرا بها".
ووافق مجلس النواب،على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
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