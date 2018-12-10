أخبار مصر | "القوى الصوفية": دورية انعقاد منتدى أفريقيا دليل على أهمية القارة السمراء بالنسبة لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى الصوفية": دورية انعقاد منتدى أفريقيا دليل على أهمية القارة السمراء بالنسبة لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور عبدالله الناصر حلمي أمين عام اتحاد القوى الصوفية؛ بدورية انعقاد منتدى أفريقيا في مدينة شرم الشيخ؛ والذي يعقد للعام الثالث على التوالي؛ وهو ما يدل على أهمية القارة السمراء في عقل وفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفا أنه آن الأوان لكي تصبح مصر رائدة مسيرة التنمية والتطوير في قارة أفريقيا باعتبارها قلب القارة الأفريقية.

وثمن الدكتور عبدالله الناصر حلمي أمين عام اتحاد القوى الصوفية ما جاء في كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المنتدى؛ والذي أكد فيها على أن مباحثات منتدى أفريقيا ترسم ملامح المستقبل، وتفتح آفاقا جديدة للنمو والازدهار، للاستفادة من الطاقات الشابة بالقارة ومواردها الطبيعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق تقدم ملموس في اقتصادات الدول الأفريقية، استثماراً ونمواً وتشغيلاً، من أجل تحقيق آمال وتطلعات شعوب قارتنا العظيمة نحو التنمية والرخاء.

وأعلن أمين عام اتحاد القوى الصوفية عن دعمه الكامل لخطوة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق مزيد من التكامل الإقليمي بين دول القارة.