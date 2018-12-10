أخبار مصر | غدًا.. الاحتفال السنوي باليوم العالمي للإيدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الاحتفال السنوي باليوم العالمي للإيدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم فريق عمل الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، الاحتفال السنوي باليوم العالمي للإيدز، غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر حضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور وليد كمال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالوزارة، والدكتورة راندا أبو الحسن مدير البرنامج الإنمائي المنسق المقيم بالأمم المتحدة في مصر، والدكتور أحمد خميس مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

