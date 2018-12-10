أخبار مصر | "عبدالعال" يهنئ النائب سعد الجمال لتوليه منصب نائب رئيس البرلمان العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يهنئ النائب سعد الجمال لتوليه منصب نائب رئيس البرلمان العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، بالتهنئة للواء سعد الجمال لتوليه منصب نائب رئيس البرلمان العربي بالانتخاب، وتمنى له التوفيق، كما توجه بالشكر لأعضاء البرلمان العربي من النواب المصريين الذين ساندوا الجمال في انتخابات البرلمان العربي.

وأوضح اللواء سعد الجمال، أنه كان هناك بعض المحاولات للوقيعة فى هذه الانتخابات، إلا أن عبد العال رد عليه قائلا: "متزعلش إحنا دايما بنتصرف تصرفات الكبار".