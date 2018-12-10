أخبار مصر | جمال عنايت يمثل للتحقيق أمام "تأديب الصحفيين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عنايت يمثل للتحقيق أمام "تأديب الصحفيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الإعلامي جمال عنايت رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، لمقر النقابة، لحضور تحقيقه أمام لجنة تأديب النقابة، برئاسة خالد ميري، وذلك في أزمة فصل الزملاء الصحفيين من الجريدة.

ومن المقرر أن تحضر التحقيق غدًا، نجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة، وذلك لظروف سفرها خارج القاهرة.



وكان قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة الإعلامي عمادالدين أديب للتحقيق مالك جريدة العالم اليوم، ورئيس تحريرها نجلاء ذكري، ورئيس مجلس الإدارة الإعلامي جمال عنايت، للتأديب؛ على خلفية أزمة تصفية الشركة المالكة للجريدة، وفصل الزملاء العاملين بها.

كما قرر مجلس النقابة مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة، لمنع طباعة الجريدة بمطابع مؤسسة الأخبار، وذلك بعد نقل تبعيتها من شركة "الأخبار السعيدة" لشركة "جود نيوز" الأجنبية، والتي تقضي بطباعتها بمطابع حرة وليست قومية.

وكانت خاطبت نقابة الصحفيين، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إيقاف الملف التأميني للصحفيين العاملين بصحيفة العالم اليوم، بعد قرار الإدارة بتصفية الشركة، ونقل تعيينات الصحفيين النقابيين لإحدى الشركات الأخرى الأجنبية التابعة للمؤسسة.

جدير بالذكر أن الزملاء العاملون، يملكون برينت تأميني صادر في 2018 من مكتب تأمينات الدقي، يفيد باستمرارهم في العمل، قبل أن يتغير الوضع في البرينت التأميني الأخير، الذي جاء فيه أن تأمينتهم متوقفة منذ العام 2014.