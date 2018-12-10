أخبار مصر | غدا.. مؤتمر لدراسة المومياوات في مصر وتشيلي بالقومي للحضارة

قال المهندس محروس سعيد المشرف العام علي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إن المتحف سيقوم بتنظيم مؤتمر بايو أركيولوجي (bio-archaeology ) لمدة يوم واحد تحت عنوان "الدراسة العلمية للبقايا البشرية في الأماكن الأثرية: المومياوات في مصر وشيلي"، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة شيلي بالقاهرة ومنظمة اليونسكو العالمية.

وأوضح محروس أن المؤتمر سوف ينطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح غدًا الثلاثاء 11 ديسمبر، ويستمر حتي الساعة الثالثة عصرا.

وأشار محروس إلى أن المؤتمر يهدف إلي تفعيل التبادل العلمي والأكاديمي لدراسة المومياوات وكيفية الحفاظ عليها، وختم محروس تصريحاته قائلًا، إن المؤتمر سيضم العديد من المحاضرات والأبحاث العلمية عن دراسة المومياوات يعرضها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعالمية والمتخصصين في هذا المجال.