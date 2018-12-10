أخبار مصر | "برلمانية" تهاجم وزير التموين: "الداخل عندك مفقود والخارج مولود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تهاجم وزير التموين: "الداخل عندك مفقود والخارج مولود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الإثنين، هجومًا حادًا على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشأن أزمة مشكلات الحذف العشوائي والتعديلات على البطاقات التموينية، قائلة: "يا فندم من لا يرحم لا يُرْحَم، والوزارة عندك الداخل فيها مفقود والخارج مولود".

وقالت المنشاوي: "الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سبق وقال أمام البرلمان في تصريحاتٍ سابقة، إنه خلال عهده لن يكون هناك فقير في مصر، وأنا الآن أرد عليه وأؤكد أنه بسبب مشكلات بطاقات التموين.. أصبحت مصر مليئة بالفقراء".

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، التصويت علي عدد من مشروعات القوانين بشكل نهائي، منها مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.