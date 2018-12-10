كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان يشن هجومًا حادًا على الحكومة: "مصر القوية غرقت في شبر مية بسبب الأمطار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة بسبب عدم استعدادها لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار، قائلا: "للأسف مصر الدولة الكبيرة والقوية وقعت فى" شبر مية" الأسبوع الماضى نتيجة هطول بعض الأمطار غير الكثيفة".

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، التصويت علي عدد من مشروعات القوانين بشكل نهائي، منها مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.



شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | متحدث البرلمان يشن هجومًا حادًا على الحكومة: "مصر القوية غرقت في شبر مية بسبب الأمطار" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .