أخبار مصر | رئيس البرلمان يحذر الحكومة بشأن تغيب الوزراء عن حضور الجلسات العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يحذر الحكومة بشأن تغيب الوزراء عن حضور الجلسات العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، الوزراء من تكرار مسألة عدم حضور جلسات المجلس، قائلا:"استثناء وزير التنمية المحلية من هذه القاعدة خلال مناقشة مشروع قانون المحال التجارية اليوم نظرًا لتواجده خارج القاهرة".

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المحلية، فى طريقه للعودة من شرم الشيخ حاليًا وأنه يتواجد فى الجلسة اللواء على عبد المولى مستشار وزير التنمية المحلية، وكذلك يتواجد نائب وزير الإسكان، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية، والمستشار أحمد حسين من قطاع التشريع بوزارة العدل.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، التصويت علي عدد من مشروعات القوانين بشكل نهائي، منها مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.