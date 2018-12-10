أخبار مصر | "قومي المرأة"يشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة"يشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المجلس القومي للمرأة البرلمان، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، والتي تم تنظيمها أمس، بمبنى البرلمان بدعوة من النائبتين الدكتورة هبة هجرس عضوة القومي للمرأة، ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، والنائبة جليلة عثمان.

وحضر الفعاليات عدد كبير من قيادات المجلس القومي للمرأة من بينهم عضوات المجلس ، وعدد من مقررات الفروع بالمحافظات ، ومقررات بالانابة ، و وعضوات وأعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة، وعضوات فروع المحافظات على مقعد الإعاقة، و أقيمت الفعاليات بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، وعدداً كبيراً من النواب وعدد من الأبناء من ذوى الإعاقات المختلفة يمثلون عدداً من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.

من ناحيته، حرص الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس على مشاركة الزوار الصور التذكارية والترحيب بهم بنفسه ، مؤكدا في كلمه له داخل الجلسة العامة للبرلمان على أن دعوة قيادات نسائية واشخاص ذوى إعاقة لزيارة البرلمان احتفالا من البرلمان باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة يأتى في إطار مساندة المجلس ودعمه الكامل لحقوق أبناء هذه الشريحة واستمرارا للخطوات الرائدة التى خطاها المجلس في إقرار هذه الحقوق والتى من بين أهمها إقرار المجلس لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل عام من الآن.

وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس في كلمتها أن استجابة قيادات القومي للمرأة وعضوات الفروع على مقعد الإعاقة لمشاركة البرلمان الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة تعكس النموذج المتكامل الذى قدمه المجلس القومي للمرأة في دمج المرأة ذات الإعاقة داخل هيكله التنظيمى وعلى سلم اوليات عمل مجلس ادارته ولجانه وفروعه بالمحافظات ، موضحة أهمية أن تسير الهيئات والجهات في مصر على نفس نهج القومي للمرأة في دمج وتمكين النساء والفتيات وكل الأشخاص ذوى الإعاقة سياسيا واقتصاديا وفى كافة المجالات.

وتضمنت الفعاليات قضاء يوم كامل داخل البرلمان تفقدوا خلاله قاعات ومبانى البرلمان المصرى وشاهدوا عدداً من الافلام الوثائقية التى ترصد تطور الحياة النيابية في مصر على مدار 150 عاما، واستمعوا إلى كلمات عدد من النواب واختتموا الزيارة بحضور احدى جلسات المجلس من شرفه القاعة الرئيسية للمجلس.