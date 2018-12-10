أخبار مصر | "قومي المرأة" يستكمل نشاط "معا في خدمة الوطن" بالمنيا‎

ينظم المجلس القومي للمرأة، ضمن مبادرة "معا فى خدمة الوطن"، في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2018 مجموعة من الأنشطة بمحافظة المنيا؛ لعدد من الواعظات والراهبات وخادمات الكنائس من محافظتي القاهرة والمنيا.

حيث يستهدف البرنامج دمج واعظات وزارة الأوقاف والراهبات، وخادمات الكنائس في عمل مشترك لحث المجتمع على قبول التنوع واحترام الاختلاف ومواجهة التطرف والإرهاب وتصحيح الأفكار المتطرفة لدى الأسر ومن ثم توعية أبنائهم بتعاليم الأديان الصحيحة، ونشر سماحة تعاليم الدين الاسلامى والمسيحي في شؤون المرأة.

وأشارت ايزيس حافظ مدير عامة الإدارة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس انه من المقرر أن يتم في اليوم الأول عقد ندوة بجامعة المنيا تحت عنوان "معاً في خدمة الوطن: تقارب...تعايش"، حول كيفية التعايش المشترك وتقبل الأخر والتقارب الانسانى، يشرف بحضورها اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والأستاذة نشوى الحوفي عضوة المجلس القومى للمرأة والدكتورة رشا المهدى مقررة فرع المجلس بمحافظة المنيا، والدكتور مدحت العدل، وذلك بمشاركة 1500 طالب وطالبة من جامعة المنيا .

وفي ختام الندوة سيتم تنظيم حفل موسيقي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة يضم فرقة ملوى للفنون الشعبية وفرقة موسيقية لتقديم أغنيات وطنية على مسرح الجامعة.

هذا ويتضمن اليوم الثاني تنظيم زيارة للواعظات والراهبات لزوجات وأمهات ضحايا الاعتداء الإرهابي على الكنائس والأديرة، وكذلك زيارة بعض أمهات وزوجات شهداء الأحداث الإرهابية من جنود الجيش والشرطة من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ثقافية لبعض المزارات الدينية والأثرية للواعظات والراهبات.