أخبار مصر | الخميس.. معرض لفناني الآثار في قصر الأمير محمد علي

يفتتح الدكتور مصطفي أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، صباح الخميس 13 ديسمبر، معرضاً فنياً تحت عنوان "ملتقي فناني الآثار الأول" بقاعة العرض الخاص بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

وقالت رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، أن المعرض ينطلق في تمام الساعة الحادية عشر صباح الخميس، وهو الأول من نوعه الذي يعرض لأكثر من 135 عملاً فنياً قدمه 45 مشاركاً من العاملين بوزارة الآثار، ويهدف إلى إلقاء الضوء علي هؤلاء الموهوبين لإيجاد الآليات اللازمة لتوجيه موهبتهم لصالح العمل.

وأوضحت أن المعرض سوف يستمر حتي 23 ديسمبر الجاري، ويضم العديد من المجالات الفنية المختلفة مثل الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والقصص المصورة ولوحات موزاييك وأشغال خشب وزجاج معشق وأشغال فنية وأشغال معادن وخزف ونسيج.

وأشارت إلي أنه من المقرر أن يتم تنظيم هذا المعرض في ديسمبر من كل عام.