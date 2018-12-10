أخبار مصر | في اليوم العالمي.. شخصيات رسمت حدود حقوق الإنسان في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي.. شخصيات رسمت حدود حقوق الإنسان في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في كل مجال توجد شخصيات تؤثر على مُجريات الأحداث، وفي كل بلد توجد شخصيات تصنع التاريخ والمستقبل، تترك بصماتها على المجتمع، وتأبى أن تكون شخصًا عاديًا.

في الذكرى الـ70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، ترصد "الفجـر" أبرز 3 شخصيات أثرت في حقوق الإنسان حول العالم.

آنا إلينور روزفلت

ولدت (11 أكتوبر 1884 - 7 وتوفت نوفمبر 1962)، زعيمة سياسية أمريكية كان لها تأثير نشط، كما أنها السيدة الأولى في الفترة من 1933 إلى 1945.

أكثر من عمل لتعزيز سياسات جديدة للتعامل بلدها الزوج، والرئيس فرانكلين روزفلت، وكذلك أخذت دوراً بارزاً كداعية للحقوق المدنية.

ودعاها الرئيس هاري ترومان السيدة الأولى في العالم إشادةً بالانجازات في مجال حقوق الإنسان.

ترأست لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المُكونة من 18 عضوًا يمثلون شتّى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية، واشترك معها رينيه كاسين من فرنسا، الذي وضع المشروع الأولي للإعلان ومقرر اللجنة شارل مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة بونغ شونغ شانغ من الصين، وجون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان.

ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان

"ومن أشهر أقوالها"

– إذا خانك الشخص مرّة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنت.

– لا يستطيع أحد أن يجعلك تشعر بالدونية دون رضاك.

– تذكر دائما أن كونك فردًا مستقلًا ليس حقا لك، بل واجب عليك.

– العقليات العظيمة تناقش الأفكار، وتلك العادية تناقش الأحداث، أما الصغيرة فتناقش الأشخاص.

– السعادة ليست هدفًا، بل هي عَرَض جَانبي.

– أفضل لك أن تشغل شمعة من أن تلعن الظلام.